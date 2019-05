Fátima Lopes foi uma das convidadas de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves emissão desta quinta-feira, dia 23 de maio, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, a apresentadora da TVI foi submetida a um "teste do polígrafo".

Tal como acontece em "A Tarde É Sua", programa de Fátima Lopes, Filomena Cautela colocou um "polígrafo" à apresentadora da TVI.

"Já quiseste dar uma tapa na Cristina Ferreira?", "Já tiveste um convidado com mau hálito?" ou "Recebeste algum convite por parte da SIC?" foram algumas das questões.

Veja aqui o vídeo.