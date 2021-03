Na emissão da passada semana do "5 para a meia-noite", Beatriz Gosta foi uma das convidadas de Inês Lopes Gonçalves. Durante a conversa no talk show da RTP1, a apresentadora surpreendeu a humorista com um 'mommy shower'.

"É super tendência fazer babyshowers, nos quais a futura mãe recebe mil roupinhas com folhos para o bebé. Mas... e a progenitora? Para quem fica 17 horas em trabalho de parto, não vai nada, nada, nada? Aqui, vai tudo, tudo, tudo. Beatriz Gosta, este é o teu mommy shower", resume a produção do talk show.

Veja aqui o vídeo.

No programa, Marta Bateira, conhecida pela personagem Beatriz Gosta, foi também desafiada a participar na rubrica "Pressão no Ar" - veja aqui o vídeo.