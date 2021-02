Beatriz Gosta foi desafiada a participar na rubrica "Pressão no Ar", do "5 para a meia-noite". A humorista esteve esta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, no programa da RTP1.

No segmento, Beatriz Gosta começou por confessar que é tímida, especialmente nos diretos. "Muita coisa faz-me corar. Quando estou nervosa, esta orelha [direita] fica vermelha, a outra não (...) Sou bastante tímida. Os diretos fazem-me corar", contou.

"Qual foi o teu desejo de grávida mais estapafúrdio ?", perguntou Inês Lopes Gonçalves. "Bebo bué Coca-Cola, bebo muita Coca-Cola e como muitas porcarias... e eu era light, com sumo de laranja ao pequeno-almoço", confessou a humorista.

Miguel Rocha quis ainda saber se Beatriz Gosta tem algum talento escondido. "Sei costurar à máquina, claro (...) Não gosto de cozinhar, cozinho muito mal. Não tenho nenhum talento escondido. Não sei mexer a orelha, não sei o abecedário de arrotos", brincou.

Na rubrica do "5 para a meia-noite", Beatriz Gosta revelou ainda que, no Tinder, os "erros ortográficos" lhe "matam a alma".

Veja o vídeo.