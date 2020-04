Fernando Rocha participou esta quinta-feira, dia 2 de abril, na emissão "caseira" do "5 para a meia-noite". O humorista revelou na semana passada que estava infectado com a COVID-19.

No talk show da RTP1, o comediante foi desafiado a participar na rubrica "Pressão no Lar". "Quando voltares aos palcos achas que vais fazer piadas com isto?", perguntou Filomena Cautela. "Sim, vou fazer um texto de stand-up a falar disto", disse Fernando Rocha.

"Houve pessoas que me ligaram a perguntar se era a brincar. Não sou capaz de fazer brincadeiras com doenças", contou o humorista.

Veja o vídeo: