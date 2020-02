Tiago Brandão Rodrigues foi um dos convidados desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, o ministro da Educação aceitou o desafio de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves e sentou-se na cadeira da rubrica "Pressão no Ar".

"É natural de Paredes de Coura, é festivaleiro. E o que eu quero saber é se alguma vez acampou?", foi a primeira pergunta lançada por Inês Lopes Gonçalves. "Nesse não (...) Mas já acampei em festivais, aqui em Portugal e lá fora", contou.

Já Filomena Cautela quis saber "com que outro ministro não iria para a borga". "Não consigo apontar um único ministro deste governo ou do anterior (...) Já do 19º consigo ver uns quantos", brincou Tiago Brandão Rodrigues.

