Inês Lopes Gonçalves vai ser a nova apresentadora do "5 Para a Meia-Noite", avança o Espalha Factos. A apresentadora, que já fazia parte da equipa do programa, vai ocupar o lugar de Filomena Cautela no talk show da RTP1.

Segundo o site, o canal deverá anunciar a nova temporada do programa na próxima quinta-feira, dia 10 de setembro. De acordo com fontes ligadas ao "5 Para a Meia-Noite", Inês Lopes Gonçalves já está a trabalhar no programa, tendo gravado vários vídeos promocionais.

Inês Lopes Gonçalves

No final de maio, Filomena Cautela anunciou que iria abandonar o talk show da RTP1. "O que vos vou dizer agora talvez seja das coisas mais difíceis que tive de dizer no ar. Mesmo que este momento esteja assim coberto de lamechice e parolice da boa, quero honestamente que se lixe. Vamos a isto. Faltam exatamente cinco programas para acabar esta temporada do cinco. Não podendo haver maior simbolismo nesta capicua, cá vai disto: estes vão ser os meus últimos cinco programas à frente do '5 para a meia-noite'", revelou Filomena Cautela.

Filomena Cautela estreou-se no "5 para a meia-noite" na primeira temporada, em 2009. Depois de uma afastamento, a apresentadora e atriz foi a escolhida pela RTP1 para conduzir o talk show na sua versão semanal.

No programa, Filomena Cautela teve ao seu lado Inês Lopes Gonçalves, que agora assume a condução do talk show.