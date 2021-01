A nova série original Netflix "50 m²", que conta com a realização do cineasta Burak Aksak e de Selcuk Aydemir, estreou-se esta quarta-feira, dia 27 de janeiro. A produção turca é protagonizada por Engin Ozturk e já mereceu elogios do The Guardian, que adianta que a série "não é parecida com nada que já vimos".

"Decidido a descobrir a verdade sobre o seu passado, um homem de confiança trai uma pessoa que lhe é próxima e assume uma nova identidade num pequeno bairro de Istambul", resume a Netflix, descrevendo a série como "emotiva" e de "suspense".

A primeira temporada conta oito episódios, com entre 45 e 65 minutos. "Receber uma segunda oportunidade é fácil, mas aproveitá-la é mais difícil do que se pensa. Gölge tem como função tratar dos trabalhinhos sujos de Servet Nadir, por quem foi criado", explica o serviço de streaming.

"Sem quaisquer recordações da sua infância, o protagonista tenta desvendar o mistério da fotografia que o liga ao seu passado. Depois de fugir com os segredos de Servet Nadir, Gölge refugia-se numa alfaiataria de 50 metros quadrados num bairro chamado Güzelce. Os moradores convencem-se de que ele é Adem, o filho do alfaiate Adil que faleceu recentemente. Güzelce pode ter os seus desafios, mas a vivência de Gölge neste lugar será transformadora, para ele e para o próprio bairro", adianta a Netflix.