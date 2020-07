Depois de a primeira parte de "A Banca dos Beijos" ter conquistado fãs por todo o mundo, a Netflix decidiu avançar com um segundo filme. A nova parte da história estreia a 24 de julho no serviço de streaming e o trailer já foi revelado.

No primeiro filme, que estreou em 2018, Elle Evans (Joey King) "nunca pensou que o seu primeiro beijo resultasse num romance proibido". "Conseguiu sair com o rapaz mais giro da escola, mas pode vir a perder o seu melhor amigo", resume a Netflix na sinopse.

No arranque da história, a protagonista viveu o verão mais romântico da sua vida com Noah Flynn (Jacob Elordi), o seu namorado, um rufia que decidiu mudar de vida. Já em "A Banca dos Beijos 2", chegou o momento de Noah ir para Harvard e de Elle regressar à escola para o seu último ano.

"Elle tem de aprender a lidar com a relação à distância, a pressão de conseguir entrar na universidade dos seus sonhos juntamente com Lee (Joel Courtney), o seu melhor amigo, e as complicações resultantes de ter uma amizade próxima com Marco (Taylor Zakhar Perez), um novo, atraente e carismático colega", avança a Netflix.

"Quando Noah se aproxima de uma universitária aparentemente perfeita (Maisie Richardson-Sellers), Elle tem de decidir se confia nele e perceber a quem realmente pertence o seu coração", acrescenta o serviço de streaming.