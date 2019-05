Antes do lançamento da 8ª temporada, os criadores explicaram à revista Entertainment Weekly que, para a exibição do último episódio no domingo, ficariam "longe da internet" e esperariam para saber "quando poderão sair com segurança".

Os livros fazem falta

O penúltimo episódio (5ª da temporada), transmitido no domingo passado, foi avaliado em 6,1 (de 10) no site do IMDb (mais de 113.000 internautas deram nota), enquanto "GoT" nunca tinha registado nota abaixo de 8,1 até ao final da sétima temporada.

"Todos fizeram o o melhor que conseguiram, dadas as circunstâncias", disse, em reação aos críticos, o ator Pilou Asbaek, que interpreta Euron Greyjoy, ao site Insider. "Eu acho que esta temporada vai passar o teste do tempo", acrescentou.

"Esta série é tão boa e foi tão relevante que, mesmo que as pessoas se decepcionem com o final, permanecerá como algo extraordinário", diz Valerie Garner.

A decepção de parte dos fãs não é, no entanto, sentida nas audiências: o episódio 5 bateu o recorde com 12,5 milhões de espectadores em direto (18,4 milhões em diferido) nos Estados Unidos.

O suspense continua sobre a identidade da pessoa que poderá reinar no domingo sobre os Sete Reinos: Sansa Stark segue de perto o seu irmão Bran na casa de apostas britânica William Hill, que recebeu cerca de 50.000 libras em apostas, segundo um porta-voz.

"Infelizmente, é impossível terminar uma série tão complexa num tempo tão limitado, mesmo que se tenha milhões à disposição e se seja um bom argumentista", lamenta AegonStarkgaryen.

Alguns também atribuem essa queda na qualidade à ausência de um livro para sustentar o guião, uma vez que George R.R. Martin, autor da saga literária, parou, no momento, no sexto volume. "Parte (do problema) provavelmente vem daí", diz Valerie Garner.

A frustração de uma temporada incompleta poderia, portanto, beneficiar, até financeiramente, George R.R. Martin, que prometeu um sétimo e oitavo livros.

"Eu acho que a parte central da história será a mesma nos livros (que virão)", prevê AegonStarkgaryen, mas "tudo o resto vai ser muito melhor desenvolvido e muito diferente".

O escritor garantiu esta semana no seu site que, ao contrário de um boato generalizado, não terminou os dois últimos livros da saga.

Para alguns fãs, como Cass Fazio-Hardwick, embora George R.R. Martin tenha indicado aos autores da série como pretendia terminar a sua história, "ele ainda não tinha acabado" os seus livros na época, e "há uma boa probabilidade de que os livros terminem de uma maneira diferente. Nunca se sabe".