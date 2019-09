Avi Nash, ator de "The Walking Dead", esteve em direto da "casa" do SAPO na Comic Con Portugal, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Veja a entrevista: O ator é conhecido por vestir a pele de Siddiq em "The Walking Dead". Avi Nash marcar presença num painel sobre a série, este sábado, a partir das 16h00. "Em 'The Walking Dead', Avi interpreta Siddiq, a primeira personagem americana de origem muçulmana na série, um homem piedoso que se apega aos seus valores religiosos. É o médico de Alexandria, que põe em prática as suas capacidades de medicina, partilhando os seus conhecimentos com a restante comunidade. Na última temporada vimos Siddiq a assumir um papel de maior relevo em Alexandria", avança a FOX em comunicado.