No final de maio de 2020, "Batwoman" perdeu a sua protagonista - a atriz australiana Ruby Rose decidiu abandonar a série depois da estreia do último episódio da primeira temporada. Meses depois, e já durante a pandemia, a produção da série fez novos castings virtuais e escolheu Javicia Leslie para interpretar Ryan Wilder, tornando-se a primeira atriz negra a interpretar Batwoman.

A aventura da atriz começou quando soube que tinha sido a escolhida para o papel e o resultado pode ser visto a partir desta terça-feira, dia 19 de janeiro, na HBO Portugal. Antes da estreia da segunda temporada de "Batwoman", Javicia Leslie conversou com o SAPO Mag sobre a sua mais recente aventura no pequeno ecrã.

"É uma honra. É mesmo. É uma benção. E percebo que estamos numa jornada para conseguir representação para pessoas de cor, para pessoas queer e poder representar as duas coisas em apenas um papel. É épico, tipo, eu acho que é muito 'cool' que a DC, bem como todo com o franchise de 'Batman', que a Warner Bros., todos eles estejam dispostos e quererem que haja representação especialmente neste franchise épico que todos crescemos a ver. Isso é realmente ousado e corajoso. E há tantas 'pessoas pequenas' que se vão sentir representadas por ver alguém de cor com o batsuit", frisou a atriz ao SAPO Mag.

Veja a entrevista:

Na segunda temporada de "Batwoman", quando Ryan Wilder (Javicia Leslie) descobre o batsuit de Kate Kane, não faz ideia de como a sua vida está prestes a mudar drasticamente. Com um passado difícil, Ryan vê no fato a oportunidade para ser finalmente poderosa e deixar de ser uma vítima sobrevivendo nas ruas difíceis da cidade.

"Enquanto Ryan age de forma inesperada nas sombras, Gotham luta com o desaparecimento da sua heroína, acreditando que Batwoman fugiu da cidade após um impasse público com o Comandante Jacob Kane (Dougray Scott) e os Corvos. Mas, o desaparecimento de Kate Kane é mais sentido em casa, onde Jacob, Sophie (Meagan Tandy), Luke (Camrus Johnson), Mary (Nicole Kang) e até mesmo Alice (Rachel Skarsten) lidam com as notícias devastadoras à sua própria maneira. Enquanto isso, a False Face Society aperta o controlo sobre Gotham, distribuindo uma nova droga perigosa, "Bruce Wayne" (Warren Christie) encontra o caminho para casa para causar o caos, Safiyah (Shivaani Ghai) surge com planos de vingança e um novo conjunto de vilões aparece na cidade", resume a HBO Portugal em comunicado.

"Ryan depressa percebe o quanto o símbolo do fato significa para Gotham, avançando numa jornada pessoal que a leva de substituta a uma cruzada de capa confiante, de viver na sua carrinha com a sua planta para perseguir vilões no Batmóvel. Ryan Wilder torna-se uma Batwoman muito diferente de Kate Kane – a sua própria Batwoman - mas com a mesma noção do que significa ser um herói", rema o serviço de streaming.

A nova temporada de "Batwoman" é protagonizada por Javicia Leslie, Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson.

Baseada nas personagens da DC, a série é uma produção da Berlanti Productions em associação com a Warner Bros. Television. Os produtores executivos são Greg Berlanti ("Arrow," "The Flash", "Supergirl"), Caroline Dries ("Diários do Vampiro", "Smallville”), Geoff Johns (“Arrow”, “The Flash”, “Titans”), Chad Fiveash (“Diários do Vampiro”, “Gotham”), James Patrick Stoteraux (“Diários do Vampiro”, “Gotham”) e Sarah Schechter (“Arrow”, “The Flash”, “Supergirl”).