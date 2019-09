Veja a entrevista:

"A série da RTP1 leva-nos até ao Atlântico Norte, o lugre "Terra Nova" está a fazer uma má campanha de pesca. O bacalhau é escasso e o Capitão decide navegar até à Gronelândia - uma perigosa travessia para um navio sem motor. Enquanto a tripulação luta com as tempestades e as águas geladas do Atlântico, as famílias que ficaram para trás lutam para sobreviver às adversidades da vida social e política de Portugal no final dos anos 30", explica o canal em comunicado.