José Condessa é o protagonista (e galã) de "Bem Me Quer", nova novela da TVI que chega na próxima segunda, dia 26 de outubro. Antes da estreia da nova aposta do canal, o ator conversou com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

