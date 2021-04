Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams, Pip Torrens, Ben Chaplin, Amy Manson, Eleanor Tomlinson, Elizabeth Berrington e Ella Smith fazem parte do elenco principal de "The Nevers", nova série da HBO Portugal, que se estreia esta segunda-feira, dia 12 de abril. Antes do arranque da primeira temporada da produção britânica, os atores estiveram à conversa com o SAPO Mag.

A série decorre em Londres na era vitoriana e a primeira parte da primeira temporada conta com seis episódios. "Nos últimos anos do reinado da rainha Victoria, Londres fica ocupada pelos Touched (Tocados): pessoas - principalmente mulheres - que de repente manifestam habilidades incomuns - algumas encantadoras, outras muito perturbadoras. Entre elas, estão Amalia True (Laura Donnelly), uma viúva misteriosa e impulsiva, e Penance Adair (Ann Skelly), uma jovem e brilhante inventora", adianta o serviço de streaming.

"Cabe à misteriosa e rápida viúva, Amalia True (Laura Donnelly) e à brilhante jovem inventora, Penance Adair (Ann Skelly), proteger e albergar esses talentosos 'órfãos'. Para isso, elas vão ter que enfrentar as forças brutais que estão determinadas a aniquilar a sua espécie", remata o serviço de streaming.

A primeira parte da primeira temporada de "The Nevers" conta com produção de Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson e Philippa Goslett, com Daniel S. Kaminsky como co-produtor executivo.