Depois do final de "True Detective: Night Country", a HBO confirmou que a série de drama vai continuar. Em comunicado, o serviço de streaming anunciou a quinta temporada de "True Detective" e que, além dos novos episódios, Issa López irá conteúdo exclusivo para a HBO e para Max.

De acordo com Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films, "Issa López é o talento raro e único que fala diretamente ao espírito criativo da HBO". "Ela realizou ‘True Detective: Night Country’ do início ao fim, nunca vacilando na sua própria visão louvável e a inspirar com a sua resiliência tanto na escrita como atrás das câmaras. Em conjunto com as interpretações impecáveis de Jodie e Kali, ela fez desta desta temporada do franchise um enorme sucesso, temos muita sorte em tê-la como parte da nossa família", sublinha.

Issa López, showrunner, escritora e produtora Executiva confessa ainda que, "desde a sua criação até à estreia, 'Night Country' tem sido a mais bela colaboração e aventura de toda a sua vida criativa". "A HBO confiou totalmente na minha visão e a ideia de dar vida a uma nova encarnação de True Detective com o Casey, a Francesca e toda a equipa é um sonho que se tornou realidade. Mal posso esperar para regressar", remata.