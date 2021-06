"Dom", a primeira série brasileira do serviço de streaming, acompanha Victor, um jovem mergulhador e playboy que, por reveses do destino, se torna num agente da inteligência militar e junta-se à guerra contra as drogas enquanto a sua missão de vida.

"Ao longo dos anos, enfrenta a desilusão de uma guerra sem fim e vê o seu próprio filho, Pedro, sucumbir ao inimigo contra o qual lutou incansavelmente: a cocaína. Pedro torna-se toxicodependente, além de se transformar num dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro: Pedro Dom", resume o serviço de streaming em comunicado.

Gabriel Leone (Pedro) e Flavio Tolezani (Victor) são os protagonistas da série. Filipe Bragança, Raquel Villar, Isabella Santoni, Ramon Francisco, Digão Ribeiro, Fabio Lago, Julia Konrad e André Mattos também fazem parte do elenco de "Dom".

A realização ficou a cargo de Vicente Kubrusly ("Amoral da História") e Breno Silveira ("Gonzaga: De Pai pra Filho"), que é também o showrunner.