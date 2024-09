"Industry" foi renovada para uma quarta temporada, anunciou a HBO esta quinta-feira, 19 de setembro.

A série criada por Mickey Down e Konrad Kay e estreada em 2020 vai ter assim continuação depois da temporada atual, que termina a 30 de setembro na Max.

A aposta da HBO e da BBC centrada no mundo da alta finança acompanha um grupo de jovens banqueiros do escritório do banco internacional Pierpoint & Co, em Londres.

Com um elenco liderado por Myha’la, Marisa Abela, Harry Lawtey e Ken Leung, "Industry" acolheu, na terceira temporada, Kit Harington ("A Guerra dos Tronos") entre os protagonistas. Elogiada por grande parte da crítica desde o início, a série tornou-se das mais vistas da plataforma Max durante este verão.

"Durante três temporadas, 'Industry' tem sido inabalável na forma como examina a ambição e classe, solidificando-se como um drama marcante da HBO. Sob a visão singular de Mickey e Konrad, este olhar distorcido e emocionante sobre as finanças de Londres redefiniu os programas contemporâneos sobre o local de trabalho. Estamos muito entusiasmados que os espectadores e críticos tenham reconhecido a terceira temporada como maior e melhor do que nunca, impulsionados pelas interpretações sublimes do nosso elenco incomparável. Não temos dúvidas de que Mickey e Konrad, juntamente com a incrível equipa da produtora executiva Jane Tranter da Bad Wolf e da produtora executiva Kathleen McCaffrey, vão elevar a quarta temporada a um nível ainda maior", afirma Francesca Orsi, vice presidente executiva da HBO.