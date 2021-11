No próximo sábado, dia 6 de novembro, Fernando Daniel vai estar à conversa com Daniel Oliveira. A emissão do programa "Alta Definição" com o jovem cantor poderá ser vista ao início da tarde, na SIC.

"A entrevista da minha vida", frisou o músico na sua conta no Instagram, partilhando um teaser da conversa com o apresentador da SIC.

Veja o vídeo: