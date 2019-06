No talk show especial conduzido por Conan O'Brien, Kit Harington , Sophie Turner, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wrigh recordaram como eram no arranque da produção da série inspirada na saga de George R.R. Martin.

Veja o vídeo:

O especial "Game of Thrones: The Complete Collection" - conversa com o elenco conduzida por Conan O'Brien - vai estar disponível no Blu-ray da oitava e última temporada de "A Guerra dos Tronos".