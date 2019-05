Depois de publicar entre 1996 e 2011 cinco volumes de "Crónicas do Gelo e do Fogo", nos quais se baseia a produção da HBO, o escritor parou de escrever. O sexto livro, "Winds of Winter", ainda está a ser escrito lembrou o autor no seu blog.

De acordo com o autor, ainda será editado um sétimo volume, "Spring Dream".

Por falta de material literário, os guionistas da série tiveram que conceber por conta própria o final, seguindo apenas algumas indicações de George R.R. Martin.