O "Casamento Vermelho" é para muitos dos fãs uma das cenas mais marcante de todas as temporadas de "A Guerra dos Tronos". No seu blog pessoal, George R.R. Martin, autor da saga que inspirou parte da série da HBO, revelou que tentou participar no episódio.

No texto, o escritor revela que pediu aos produtores para entrar no episódio e para ter "uma morte horrível". Mas a reposta foi negativa. "Eles [os produtores] acharam que a minha presença naquela cena tão poderosa e sangrenta poderia desviar a atenção dos fãs para o momento. Foi justo e não estavam errados", contou George R.R. Martin.

O "Casamento Vermelho" aconteceu no novo episódio da terceira temporada de "A Guerra dos Tronos". Na cena, várias personagens são mortas durante o casamento de Edmure Tully e Roslin Frey.