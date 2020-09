"No dia em que mudou a imagem da Informação, em que estreou um novo estúdio com o 'Jornal das 8', em que Cristina Ferreira deu a sua primeira entrevista e em que foi lançada a nova edição do 'Big Brother', a TVI foi a televisão mais vista pelos portugueses. Foi líder no prime time da noite, mas também no horário da tarde, com o programa 'Somos Portugal'", começa por frisar o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Este domingo, dia 13 de setembro, a TVI apresentou os novos estúdios para os programas de informação e apresentou as várias equipas dos noticiários. O renovado "Jornal das 8", apresentado por Pedro Mourinho e José Alberto Carvalho, contou a primeira entrevista a Cristina Ferreira depois da saída da SIC.

O noticiário, que teve como ponto alto a entrevista à apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, conduzida por Pedro Pinto, liderou audiências, registando o melhor resultado do ano, segundos os dados da GfK/CAEM.

O "Jornal das 8" registou 26,1% de share, ficando à frente de "Jornal da Noite" (23,4% de share), da SIC.

Além da "mudança" apresentada no "Jornal das 8", a TVI também apostou na "revolução" - "Big Brother - A Revolução" estreou este domingo, dia 13 de setembro, e foi o programa mais visto. A edição comemorativa dos 20 anos do reality show registou melhores resultados do que "Big Brother 2020", apresentado por Cláudio Ramos.

A gala conduzida por Teresa Guilherme foi divida em três segmentos: a primeira parte foi a mais vista, conquistando um milhão e 500 mil espectadores ( 30,3% de share); já o segundo segmento, "Alarme", registou 32,2% de share; e a parte final ("Alto Risco") conquistou 26,8% de share, segundo o Espalha Factos.