Cinco anos depois de ter perdido a liderança para a SIC, a TVI voltou a ser o canal mais visto em Portugal. Em fevereiro, a estação da Media Capital registou 15,6% de share durante o mês.

A TVI não liderava desde janeiro de 2019, depois da mudança de Cristina Ferreira para a SIC.

"A TVI ganhou o mês de fevereiro e confirmou a liderança das audiências em Portugal. Tanto em número de dias como na média global, a TVI foi a estação preferida dos portugueses, em mês de aniversário. Quer durante as manhãs e as tardes, quer no horário nobre, a TVI liderou, o mesmo acontecendo em relação aos públicos-alvo principais. Dos mais jovens aos mais velhos, de norte a sul, a TVI transformou-se no maior ponto de encontro do país", destaca a TVI em comunicado.

Para o Diretor-Geral da TVI, José Eduardo Moniz, os resultados obtidos “representam o reconhecimento dos espectadores pelo esforço, pela dedicação, pela criatividade e pela competência de quantos fazem diariamente a estação".

Já para Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção, "os números refletem o foco, a persistência e capacidade de uma equipa que todos os dias trabalha afincadamente para que a TVI volte a ser a grande referência da televisão portuguesa, em todas as áreas".

"A estação está a dar passos seguros em todas as áreas. No Jornalismo temos procurado afirmar a TVI como um referencial de credibilidade, mas também como a marca de Informação que está ao lado dos cidadãos, questionando e fiscalizando todos os poderes", frisa o diretor de informação, Nuno Santos.

A estreia da novela "Cacau" e a nova edição do "Big Brother Desafio Final" foram dois dos programas que contribuíram para a vitória do canal em fevereiro.

Segundo a TVI, o "Jornal Nacional" também "registou os melhores números dos últimos cinco anos, tendo ultrapassado os seus principais concorrentes de forma consistente".

"Dança com as Estrelas”, “Festa é Festa”, “Dois às 10” e “Em Família” também lideram nos seus horários, de acordo com o canal.