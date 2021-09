"A Noite da Má Língua", programa de destaque da programação da SIC entre 1994 e 1997, vai regressar já este mês, anunciou o Expresso esta quinta-feira, dia 23 de setembro. Rita Blanco, Rui Zink, Manuel Serrão e Júlia Pinheiro vão voltar a juntar-se para debater os temas que marcam a atualidade.

Ao contrário dos anos 1990, a nova edição do programa não vai chegar ao pequeno ecrã. As conversas entre os quatro amigos vão ser disponibilizadas semanalmente, em formato podcast, nos sites do Expresso e da SIC.

"O regresso da 'Noite da Má Língua' é um imperativo nacional. O país precisa, as novas gerações exigem-no. Um debate único com Rita Blanco, Rui Zink, Manuel Serrão e Júlia Pinheiro", frisa o Expresso.

A estreia em podcast acontece na noite das autárquicas, 26 de setembro.