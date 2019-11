No final de outubro, no dia 24, "A Nossa Tarde", programa da RTP1, dedicou uma reportagem sobre a família de Nuno Cláudio Cerejeira, um pai de trigémeos. Em comunicado, a SOS Racismo lembra que o convidado esteve envolvido "nos episódios de agressões raciais que, em 1995, provocaram dezenas de feridos e que levariam à morte de Alcindo Monteiro".

"O referido indivíduo, além de condenado a prisão efetiva por crimes de ofensas corporais e pelo seu envolvimento nesses atos de violência extrema é, também, um atual e persistente militante da causa neonazi. Como é do conhecimento público, é um dos elementos dos Hammerskins em Portugal, organização internacional criminosa e neonazi, proprietário do Club 38, local conhecido como uma 'skinhouse', frequentado por neonazis, e membro da Luz Branca, outra associação racista cujo propósito era prestar solidariedade apenas a 'crianças brancas'. No seu cardápio inclui-se ainda condenações em tribunal por crimes de roubo, sequestro, coacção e posse ilegal de armas", explica o SOS Racismo em comunicado.