O "tenso thriller erótico" chegou esta quinta-feira, dia a 13 de abril, ao serviço de streaming e conta com Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma e Rish Shah nos principais papéis.

Inspirada no conto de Josephine Hart, a minissérie segue um romance picante entre um cirurgião talentoso e a noiva do seu filho. O relacionamento torna-se obsessivo e com consequências perigosas.

"O caso intenso entre um talentoso cirurgião e a noiva do filho transforma-se numa perigosa e desmedida obsessão, com consequências trágicas para toda a família", resume a Netflix. "William e Ingrid estão ansiosos por conhecer Anna, a nova namorada do filho. Mas, antes das apresentações, os olhares de William e Anna cruzam-se... e um fogo acende-se", adianta a sinopse.