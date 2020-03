Ana Garcia Martins, conhecida como A Pipoca Mais Doce, vai ser a comentadora residente do "Big Brother 2020", que tem estreia marcada na TVI, no dia 22 de março.

"Influenciadora digital, três vezes vencedora dos Blogs do Ano na categoria Lifestyle, entre outros prémios, é 'fanática' dos reality shows", lembra o canal.

Ana Garcia Martins vem, nas palavras de Nuno Santos "para fazer o que sempre faz: não deixar ninguém indiferente. Mas desta vez na televisão". "E quero tê-la connosco no futuro porque, cada vez mais, broadcast e digital estão ligados. A chave é o conteúdo", sublinha.

"Sou uma fã assumida de reality shows e não tendo perdido nenhuma edição do Big Brother, fiquei obviamente muito feliz com o convite para me juntar a este projeto. Prometo ser mais uma das que falam, falam, falam, mas que depois não são capazes de fazer 100 metros por ninguém. Mentira, estou pronta a fazer com que o regresso do Big Brother seja um sucesso e que se instale de armas e bagagens na vida dos portugueses", confessa Ana Garcia Martins.