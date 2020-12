António Zambujo foi um dos convidados da semana passada do "5 para a meia-noite". No talk show da RTP1, o músico foi novamente desafiado a participar na rubrica "Pressão no Ar".

"Já atuaste bêbado?", perguntou Inês Lopes Gonçalves durante o segmento do programa. "Já atuei bêbado uma vez. Queres que conte quando é que foi? Foi quando fiz a primeira temporada do Desconcerto, com a Luísa Sobral, o Miguel Araújo e o César Mourão. Fomos convidados para um almoço num dia de espetáculo no Porto, nas caves. E o almoço foi todo regado a Barca Velha e, então, começámos a almoçar às duas da tarde e saímos de lá às seis", contou.

"O António Zambujo não é estreante na Pressão no Ar, mas será que à segunda é mais fácil? Foi o que quisemos descobrir", resume a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.