"Big Brother - A Revolução" estreou este domingo, dia 13 de setembro, na TVI, e marca o regresso de Teresa Guilherme as reality shows. A nova edição celebra os 20 anos da estreia do programa na televisão portuguesa.

"Sinto-me tão feliz, tão esfuziante, tão branca mesmo... por nos voltarmos a encontrar e logo aqui, no 'Big Brother', que me 2000, há 20 anos, entrou na minha vida e também na sua. Ainda não havia redes sociais, ainda nem éramos campeões europeus de futebol, ainda o professor Marcelo era comentador... bem, continua a ser", relembrou a apresentadora no arranque da emissão.

Teresa Guilherme frisou ainda que o reality show vai "viver a sua maior revolução". "O 'Big Brother' apareceu e a televisão nunca mais foi igual. Duas décadas depois, a casa que mudou o mundo vai viver a sua maior revolução", frisou. "Quem vai mandar nesta tropa é você", acrescentou.

"No 'Big Brother - A Revolução', Teresa Guilherme regressa às novelas da vida real e não esconde a felicidade por estar de volta ao programa que revolucionou a televisão em Portugal", frisa a produção do programa.

