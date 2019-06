"Há uma surpresa para os portugueses no primeiro episódio de 'La Casa de Papel'", prometeram Darko Peric (Helsinki), Esther Acebo (Estocolmo), Alba Flores (Nairobi) e Jaime Lorente (Denver) em exclusivo ao SAPO Mag. E o segredo foi revelado esta quinta-feira, dia 20 de junho, pela Netflix Portugal nas redes sociais.

"Bem-vinda, Lisboa! Agora sim este bando está completo", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais. A ex-inspetora Raquel vai juntar-se à equipa do Professor na nova temporada de "La Casa de Papel", que estreia a 19 de julho.

Veja a entrevista exclusiva do SAPO Mag ao elenco da série:

A antiga agente vai ajudar o Professor e a sua equipa (Tokio, Denver, Berlim, Nairobi, Helsinki, Oslo e Moscovo) a assaltar o Banco de Espanha.

Exclusivo: Fomos a Madrid entrar no maior assalto da história: os segredos da nova temporada de "La Casa de Papel"

Para anunciar o novo membro do grupo, a Netflix partilhou um vídeo nas redes sociais. No teaser, Raquel atende um telefonema do "Professor de Portugal", Marcelo Rebelo de Sousa, interpretado pelo ator Bruno Ferreira que imita a sua voz. "Sabe que carregar este nome traz uma grande responsabilidade e uma grande história", diz o 'Presidente da República' português.

"Desculpa, Cristina Ferreira, mas o Professor também ligou para a minha nova assaltante preferida", brinca a Netflix.

Veja o vídeo:

Como revela o trailer, o arranque da terceira parte da série é marcado pelo reencontro do Professor com os seus aliados, que estão espalhados pelo mundo. O motivo? Rio (Miguel Herrán) foi detido pela polícia e o grupo está disposto a tudo para libertar o colega.

Para criar confusão e ajudar o amigo, a equipa do Professor avança para um novo assalto - novamente, o maior da história. "Escolhemos fazer um assalto no Banco de Espanha porque não havia nada mais completo (…) O nível de segurança é tão grande que será quase uma missão impossível", frisa o criador da série ao SAPO Mag, num dos corredores centrais do cenário onde decorrem os novos episódios. "Pensámos: o que podemos fazer de mais complicado e que seja mais interessante para o espectador?", acrescenta.

"Pensava que era impossível melhorar a história. Juro, pensava que seguramente iria ser muito pior. Mas depois de ver os três primeiros episódios e o resto… é incrível. Uma magnitude indescritível e é melhor. As pessoas vão gostar mais”, garante, em português, Enrique Arce, ator que veste a pele de Arturito e que está de volta para a terceira parte da série.