A rubrica "Máquina da Verdade" foi uma das mais populares do programa "A Tarde É Sua". Com o fim do talk show de Fátima Lopes, o segmento também vai sair do ar.

Nas redes sociais, o 'professor' que conduziu a rubrica criticou a apresentadora e a produção do programa da estação de Queluz de Baixo. "Depois de nove anos a trabalhar consigo [Fátima Lopes] na 'Máquina da Verdade', não se quis despedir de nós, porquê?", questionou o espanhol José Fernández de Landa nas redes sociais.

"Nem você nem a produção do programa. Têm vergonha, são ingratos. Acho que depois de mais de quinhentos programas, a minha filha e eu merecíamos algo mais", rematou.