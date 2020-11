A nova série "A Teacher", protagonizada por Kate Mara e Nock Robinson, estreia-se dia 11 de novembro, na HBO Portugal. A primeira temporada acompanha uma jovem professora e um aluno de uma escola secundária.

"Explorando as complexidades e consequências de uma relação abusiva, 'A Teacher' acompanha a história de Claire Wilson (Kate Mara), uma jovem professora de uma escola secundária nos subúrbios do Texas e do seu aluno, Eric Walker (Nick Robinson)", resume o serviço de streaming em comunicado.

A HBO Portugal descreve a protagonista como "bonita e misteriosa". "Claire é a mais recente professora da Westerbrook High School. Insatisfeita com o casamento que tem com o namorado da faculdade, Matt Mitchell (Ashley Zukerman), longe do irmão, Nate Wilson (Adam David Thompson) e desesperada para criar ligações, torna-se rapidamente amiga de uma colega, a professora Kathryn Sanders (Marielle Scott)", revela a plataforma.

"A vida de Claire muda quando Eric, um charmoso aluno norte-americano do último ano da sua turma de inglês, lhe pede ajuda para se preparar para o teste de admissão à faculdade. Popular e extrovertido, Eric é o capitão da equipa de futebol e quase inseparável dos seus melhores amigos, Logan Davis (Shane Harper) e Josh Smith (Dylan Schmid)", avança ainda a HBO Portugal.

À medida que se vão conhecendo, "alguns limites são ultrapassados ​​e começam um jogo subtil de sedução". "As consequências das escolhas de Claire, já não podem ser ignoradas por eles, pelos amigos e familiares", remata o serviço de streaming.