Mara Wilson, Matthew Lawrence e Lisa Jakub encontraram-se 31 anos depois de se terem popularizado como os filhos de Robin Williams em "Mrs. Doubtfire", um dos maiores sucessos de bilheteira da década de 1990.

Na comédia de 1993, que se chamou "Papá Para Sempre" no nosso país, Williams era Daniel, um pai pouco convencional que decidia candidatar-se à posição de governanta da ex-mulher (Sally Field) para conseguir passar mais tempo com os três filhos.

Com uma peruca, um pouco de maquilhagem e um vestido para todas as ocasiões, transformava-se em Mrs. Doubtfire, uma competente governanta inglesa com referências irrepreensíveis que era imediatamente contratada.

Robin Williams faleceu em 2014, mas gerações de espectadores continuam a recordar com nostalgia Mara Wilson (a filha mais pequena), Matthew Lawrence e Lisa Jakub.

“É tão engraçado que, na mesma semana em que fui a São Francisco, pude juntar-me com os meus irmãos ‘Doubtfire’!”, partilhou Wilson nas redes sociais juntamente com a fotografia do reencontro.

“É sempre uma alegria ver Lisa Jakub e Matthew Lawrence, e é sempre tão divertido participar no Official Brotherlylove Pod", acrescentou, referindo ao 'podcast' de Lawrence com os irmãos Joey e Andrew Lawrence, que aparecem noutra fotografia.

Lisa Jakub acrescentou na sua partilha: "As irmãs divertiram-se muito a conviver com os irmãos. Ainda sinto a Mara wilson e o Matthew Lawrence como os meus irmãos - mesmo 30 anos depois de filmar 'Mrs Doubtfire'. E Andrew Lawrence e Joey Lawrence são simplesmente parte da grande família".

Entre os jovens, Matthew Lawrence, agora com 44 anos, é o único que continua a trabalhar regularmente como ator.

Lisa Jakub, com 45 anos, só fez mais alguns filmes, incluindo "O Dia da Independência", antes de se retirar em 2000, sendo agora escritora e professora de ioga.

Com apenas alguns trabalhos esporádicos como atriz na idade adulta, Mara Wilson, de 36 anos, também está mais dedicada à escrita, depois de ter sido uma das maiores estrelas infantis dos anos 1990 graças aos sucessos de "Papá Para Sempre", "Milagre em Manhattan" (1994) e "Matilda, a Espalha Brasas" (1996).