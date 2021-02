A Netflix Brasil recordou em sete minutos os "momentos mais fofos"de Lara Jean e Peter, os protagonistas de "A Todos os Rapazes". O terceiro e último filme da história estreou-se na passada sexta-feira, dia 12 de fevereiro, na Netflix.

"Eles podem achar que não t|em um 'meet cute', mas vou provar que eles são sim o casal mais romântico de todos desde o começo da trilogia", sublinha o serviço de streaming.

Veja o vídeo:

Os dois primeiros filmes da trilogia "A Todos os Rapazes" conquistaram milhões de espectadores em todo o mundo. O terceiro e último capítulo da saga protagonizada por Lana Condor e Noah Centineo estreou-se esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, na Netflix.

Nas redes sociais, os fãs têm celebrado a chegada do filme, aos mesmo tempo que lamentam o fim da história. "O último capítulo chegou e eu não estou pronta", gracejou a Netflix nas redes sociais.

"Enquanto se prepara para o final do liceu e o início da vida adulta, viagens reveladoras levam Lara Jean Covey a mudar a sua visão de como será a vida com a sua família, amigos e Peter depois da formatura", resume a Netflix na legenda que acompanha o trailer do novo filme.

Para Jenny Han, autora dos livros que inspiram os filmes, o "adeus a Lara Jean Covey é difícil". "Para mim, 'A Todos os Rapazes' começou como uma ideia que tive na parte de trás de um táxi. Estava a pensar nas cartas de amor secretas que escrevia quando era adolescente, aquelas que mantive numa caixa para chapéus durante todos estes anos, e perguntei-me: o que teria acontecido se as tivesse enviado? A partir daí, fiz uma viagem coma Lara Jean e o Peter", recorda.

"Pretendia fazer apenas dois livros, com as duas metades de um coração. Mas quando comecei a escrever 'P.S. Ainda Te Amo', percebi que ainda não estava pronta para me despedir da Lara Jean. Todos estes anos depois, ainda é um adeus difícil", confessa a autora, citada pela Netflix.