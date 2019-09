A terceira temporada de "The Crown" chega à Netflix a 17 de novembro. Antes da estreia dos novos episódios, o serviço de streaming revelou um novo teaser centrado em Olivia Colman, que sucede a Claire Foy no papel de Isabel II, a protagonista da série dramática.

O curto vídeo apresenta a Rainha a ser confrontada com o seu novo retrato oficial. ""A transição de mulher jovem para...", diz um dos assistentes. "Velhota", responde Isabel II.

Veja o teaser:

A segunda época foi a última com Claire Foy no papel da protagonista e de Matt Smith como príncipe Filipe, que agora será encarnado por Tobias Menzies, visto que os papéis serão reformulados à medida que a série vai avançando no tempo.

Helena Bonham Carter dará corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty serão o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A terceira temporada vai decorrer entre 1964 e 1976, mas ainda não foram divulgados pormenores da trama. A quarta época será centrada nos anos 1970 e 1980, período em que Margaret Thatcher ocupou o cargo de primeira-ministra. O papel estará a cargo de Gillian Anderson e Emma Corrin será Diana Spencer.

"The Crown" vai contar com seis temporadas, todas com dez episódios cada, e tem inspiração direta no filme "A Rainha" e na peça "The Audience", ambos escritos por Peter Morgan. A segunda época da série estreou em dezembro de 2017.