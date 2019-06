"Enquanto a jurada pretendeu elogiar a sua prestação, o concorrente interpretou como uma crítica negativa (...) A verdade é que a Rita estava mesmo a elogiar a sua imitação de Amália, que, de resto, ficou em segundo lugar no programa. A Rita deu-lhe 9 pontos, uma excelente pontuação", lembrou Bruno Santos.

Para o diretor-geral de antena e programas da TVI, durante a gala "não existiu tempo, nem espaço, para maiores explicações", o que levou a que o tema fosse "explorado negativamente, distorcendo-se a verdade dos factos".

"É importante clarificar que já falamos com ambas as partes e que a situação está totalmente esclarecida, tendo sido colocado um ponto final no assunto", acrescentou.