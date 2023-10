A produção internacional do "The Voice" recordou os concorrentes que conquistaram os mentores em poucos segundos.

O "The Best of The Voice" destacou as "Provas Cegas", de 2023, que fizeram os mentores virar as suas cadeiras à "velocidade da luz". A lista conta com participantes de todo o mundo.

Manuel Antunes, concorrente da atual edição do "The Voice Portugal", foi um dos escolhidos pela produção internacional do formato. No palco do programa, o jovem interpretou o tema "Another Love", de Tom Odell, e conquistou Fernando Daniel, António Zambujo, Sara Correia e Sónia Tavares.

Veja aqui o vídeo.