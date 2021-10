Numa nota divulgada hoje, a Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital adianta que a série “Açores con(s) Ciência” se estreia esta quarta-feira na RTP Açores, com seis episódios programados e que serão emitidos sempre às quartas-feiras, pelas 19h30 locais (20h30 em Lisboa).

Ao longo dos seis programas, a preservação da natureza, economia circular, capitalização modernizada e simplificada, poluição zero, a neutralidade climática, a energia limpa e acessível, a transformação da agricultura e das zonas rurais serão os tópicos explorados na série.

A secretária Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, Susete Amaro, citada na nota, sublinha que a série “visa alargar a consciência da sociedade para a ciência, investigação e inovação, especialmente em áreas onde os Açores enfrentam desafios globais, como os identificados no Pacto Ecológico Europeu, o tema principal da série”.

Este conjunto de programas pretende “dar a conhecer o trabalho de investigação científica que se faz nos Açores, através dos investigadores que participam na iniciativa, criando uma compreensão pública do impacto do trabalho dos mesmos no nosso dia-a-dia e no meio” envolvente, acrescenta.

A Secretaria Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, através do Fundo Regional da Ciência e Tecnologia (FRCT), apresenta esta série no âmbito do projeto MACARONIGHT, que visa divulgar a ciência, tecnologia, investigação e inovação na região da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde).

Neste âmbito, a série é financiada pelo Programa de Horizonte 2020, através das ações Marie Skłodowska-Curie, e contou com a colaboração e participação da Europe Direct Açores e a Rede dos Centros de Ciência dos Açores, nomeadamente o Observatório do Ambiente dos Açores, Observatório do Mar dos Açores, Expolab - Centro de Ciência Viva, Observatório Astronómico de Santana, Observatório Microbiano dos Açores e Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores.

Na nota, o Governo Regional lembra que o "Pacto Ecológico Europeu é o compromisso da Comissão Europeia para enfrentar os atuais desafios climáticos e ambientais com a ambição de ser o primeiro continente com um impacto neutro no clima".

"É a estratégia que através da investigação e inovação visa transformar a União Europeia numa sociedade equitativa e próspera, dotada de uma economia moderna, eficiente na utilização dos seus recursos", acrescenta.

“Como entidade que implementa políticas de investigação e inovação, cabe-nos aproximar decisões políticas à sociedade: consciencializar, despertar o seu interesse, envolver e captar a sua opinião, para a proteção e conservação ambiental, mas também para o futuro das próximas gerações”, reforça a secretária regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, citada na nota.