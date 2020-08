Quase 90 anos depois, "Admirável Mundo Novo", o romance inovador de Aldous Huxley editado em 1932, continua a conquistar leitores e a inspirar novas produções. A primeira temporada da série que retrata um mundo em que a felicidade é o único fim chegou a 16 julho à HBO Portugal, que estreia semanalmente novos episódios.

Criada por Grant Morrison, Brian Taylor e David Wiener, "Admirável Mundo Novo" é protagonizada por Alden Ehrenreich, que veste a pele de John the Savage, que vive nas Terras Selvagens e fora da sociedade utópica, Jessica Brown Findlay, que dá vida a Lenina Crowne, uma das especialistas do Centro de Incubação e Condicionamento e que é punida por infringir a lei que proíbe todos os humanos à fidelidade sexual, e por Harry Lloyd, que interpreta o papel de Bernard Marx, um vigilante do comportamento e da felicidade.

Em conversa com o SAPO Mag, os três atores que interpretam as personagens principais são unânimes ao descrever a história: o mundo imaginado por Aldous Huxley e que inspirou a nova produção do serviço de streaming norte-americano é "fascinante" e "surpreendente".

Veja o trailer:

"'Admirável Mundo Novo' é um thriller sarcástico sobre uma sociedade imaginária onde os humanos estão todos estáveis e felizes. É uma história sobre as mudanças que ocorrem nessa mesma sociedade quando aparecem três personagens, que se tornam nos arquitetos da mudança", resume Harry Lloyd, ator conhecido especialmente por ter interpretado Viserys Targaryen em "A Guerra dos Tronos" ou Brian no filme "A Teoria de Tudo".

A versão do clássico distópico de Aldous Huxley decorre numa sociedade utópica que alcançou paz e estabilidade através da proibição da monogamia, privacidade, dinheiro, família e da história em si. Mas, tal como frisam os protagonistas, a ordem é comprometida quando um jovem casal foge para as Terras Selvagens para explorar outros modos de vida.

"Curiosos para explorar a vida além das restrições da sociedade em que vivem, os Bernard Marx e Lenina Crowne viajam para as Terras Selvagens, onde se envolvem numa rebelião angustiante e violenta. Os dois são resgatados por John, que foge com eles de volta para Nova Londres. A chegada de John ao Novo Mundo ameaça comprometer a paz e a estabilidade da sociedade utópica, deixando Bernard e Lenina a lidar com as repercussões. Os três desenvolvem uma relação difícil que os desperta para os perigos do seu próprio condicionamento", resume a HBO Portugal.

"Não tinha lido o livro antes, mas li o guião e adorei. Não sabia o que era da história original ou não, mas adorei o 'pacote'. Depois, meses antes de começarmos a filmar, li o livro", conta o Harry Lloyd, acrescentando que ficou surpreendido com o facto de "o livro ser tão engraçado" e, "de certo modo, ser irónico". "Quis fazer parte desta produção porque achei que era uma adaptação original de um livro complexo, de um livro muito interessante", frisa em conversa com o SAPO Mag.

Tal como Harry Lloyd, Alden Ehrenreich e Jessica Brown Findlay leram primeiro o guião de "Admirável Mundo Novo" e só depois se aventuraram pelo original de Aldous Huxley. "O que realmente me surpreendeu foi a forma como viu o nosso mundo, de forma brilhante", elogia Alden Ehrenreich, ator que protagonizou o filme "Han Solo: Uma História de Star Wars".

"A forma como eles construíram este mundo é realmente incrível... surpreendeu-me a forma como eles projetaram este mundo todo, a profundidade emocional, a maneira como construíram as personagens e o guião que toca em grandes questões", acrescenta o norte-americano que veste a pele de John the Savage na série que se encontra disponível na HBO Portugal.

Já para Jessica Brown Findlay, Lenina Crowne na série, o "sentido de humor" é um dos ingredientes que mais a conquistaram em "Admirável Mundo Novo". "Adoro o sentido de humor deste mundo. E toda a história é tão cativante", acrescenta.

Para Harry Lloyd, ao longo da história, a sua personagem percebe que algo não está bem "na sociedade futura, aparentemente perfeita, onde família, dinheiro, monogamia e privacidade foram abolidos em nome da ordem e da harmonia". "Ele tem noção de que alguma coisa não está bem no sistema, mas não tem coragem de avançar", explica o ator em conversa com o SAPO Mag, frisando que o final do primeiro episódio da série é o gatilho para o início de toda a aventura: "Tenho um episódio favorito e uma cena. É no final do primeiro episódio, quando o Bernard finalmente conversa como a Lenina sobre como se sente. Ele nunca tinha dito nada antes e ela realmente compreende-o e sabe que não o deve dizer em voz alta. Foi um grande desafio [a gravação da cena] e expressar esse sentimento".

"Ele, o Bernard, é uma figura de autoridade, de alguma forma, e ela sente que ele a percebe também. Ambos partilham da sensação de que não se encaixam [naquela sociedade]", acrescenta a atriz Jessica Brown Findlay.

"A aventura da Lenina é desafiante. Ela tenta ajudar um povo e, portanto, acho que é pioneira. Confio nela, acho que vai demorar o seu tempo, mas será capaz", frisa, acrescentando que há muito para descobrir sobre a sua personagem", conta a atriz britânica, conhecida por interpretar Lady Sybil Crawley na série da "Downton Abbey".

Para Alden Ehrenreich, a grande aventura da sua personagem, John the Savage, também começa no final do primeiro episódio da primeira temporada e ao som de "Fake Plastic Trees", canção dos Radiohead sobre as relações artificiais. "Para alguém que é tão impotente no início da história e que depois recebe algum poder, esse poder é muito empolgante e emocionante. Ele vai aprendendo sempre até ao final da primeira temporada e percebe que as suas ações têm consequências e que isso significa ainda mais responsabilidade", defende o ator em conversa com o SAPO Mag.

"A primeira temporada é surpreendente. E a história é bem simples... mas as relações e as pessoas são muito complexas (...) Cada episódio tem um tom diferente e uma estrutura diferente. É uma história muito entusiasmante. Por isso, queremos sempre ver logo o próximo episódio.", remata Harry Lloyd.

Além de Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay e Harry Lloyd, o elenco da série conta com Kylie Bunbury ("When They See Us"), Nina Sosanya ("Killing Eve"), Joseph Morgan ("The Originals"), Sen Mitsuji ("Origin"), Hannah John-Kamen ("Homem-Formiga") e Demi Moore ("Ghost - O Espírito do Amor").