"Afterlife of the Party" estreou-se na passada quinta-feira, dia 2 de setembro, na Netflix e rapidamente conquistou os primeiros lugares do top diário do serviço de streaming. Esta segunda-feira, dia 6, o filme chegou ao segundo lugar do ranking, ficando apenas atrás da primeira parte da quinta e última temporada de "La Casa de Papel".

Realizado por Stephen Herek, o filme é protagonizado por Victoria Justice, que veste a pele de uma jovem estrela. "Uma borboleta social (Victoria Justice) comete a pior gafe social possível: morrer durante a semana do seu aniversário", adianta a Netflix.

"Para sua grande surpresa, recebe uma segunda oportunidade para retificar o que fez de mal no mundo terreno, reaproximando-se dos seus entes queridos e, acima de tudo, provando que merece entrar na grande sala VIP do céu", resume o serviço de streaming.

Veja o trailer: