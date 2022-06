Em 1997, no programa "Agora ou Nunca", apresentado por Jorge Gabriel, João Muge tornou-se numa estrela nacional ao protagonizar o momento do "ponha, ponha, ponha".

Esta semana, o popular concorrente do programa da SIC esteve à conversa com com a equipa do "Café da Manhã", da RFM. "Ficou conhecido como o Sr. Ponha, Ponha, Ponha! Hoje, a famosa 'magia da rádio' aconteceu e, depois de recuperarmos este bombom da memória televisiva, João Muge fez questão de falar com o 'Café da Manhã' a propósito do momento que o fez ficar na história da televisão portuguesa", sublinhou a RFM nas redes sociais.

Na conversa, João Muge confessou que ainda é reconhecido na rua. "Há cerca de um ano, estava numa superfície comercial, e uma senhora disse-me que eu estava muito melhor do que há 20 e tal anos", contou.

No concurso da SIC, João Muge foi convidado a enfrentar o seu medo de répteis e colocar uma iguana na cabeça para ganhar 125 contos.