Inês e Sofia Silva subiram ao palco do "The Voice Kids", da RTP1, na segunda roda de "Provas Cegas", mas decidiram participar individualmente. Inês, de 9 anos, foi a primeira a atuar, mas não conseguiu virar as cadeiras dos mentores, apesar dos vários elogios.

Já Sofia, que interpretou o tema "Fly Me To The Moon", conquistou Aurea e Carlão.

No final das atuações, as irmãs juntaram-se no palco do programa de talentos. "Ai, não aguento", disse Aurea, em lágrimas.

"Há uma coisa que me deixa completamente de rastos: o amor entre irmãos. Tenho um irmão que amo profundamente e sei o que é ouvir da boca dos nossos irmãos, o quanto eles estão orgulhosos de nós. Tu já levas tudo daqui, minha querida. A coisa mais importante são as palavras que a tua irmã de te disse. É maravilhoso e que seja assim para o resto dos vossos dias. Que coisa boa", acrescentou a cantora.

