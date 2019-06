Com o aproximar da terceira parte de "La Casa de Papel", a Netflix tem revelado algumas novidades sobre os novos episódios. Para o novo assalto, deste vez ao Banco de Espanha, em Madrid, o Professor vai contar com novos aliados.

A ex-inspectora Raquel Murillo será um dos braços diretos do Professor e irá chamar-se Lisboa. Já Mónica Gaztambide, refém que se apaixonou por Denver, irá ser Estocolmo.

A terceira parte da série da Netflix vai ainda contar com novas personagens: Palermo (Rodrigo de la Serna), Gandia (Manuel Poga), Bogotá (Hovik Keuchkerian) e Marselha (Jul).

Veja a apresentação das personagens:

"Foi difícil entrar na série. Entrei devagar, pé ante pé, sozinho. Era uma família que já funcionava muito bem, que tinha vivido coisas muito intensas nas gravações e depois das gravações com o furor a nível mundial. Entrei com muito respeito, com muita humildade", conta o ator Rodrigo de la Serna. A opinião é partilhada também pelo colega: "A mim também me receberam bem desde o primeiro dia. Sinto-me em casa".