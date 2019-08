Alexander Ludwig é o terceiro talento de cinema e TV confirmado para a Comic Con Portugal 2019, que se realiza de 12 a 15 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O ator canadiano faz parte do elenco da série "Vikings", onde interpreta o papel de Björn Ironside.

"Ludwig cresceu em Vancouver, no Canadá, e, depois de ter iniciado a sua carreira, com apenas nove anos, numa série de peças comerciais e televisivas de sucesso, conseguiu o papel principal de Will Stanton, na aventura de ação da 20th Century Fox, T'he Seeker: The Dark is Rising', em 2007", lembra a organização do evento em comunicado.

Ao longo da carreira, o ator já participou em vários filmes, destacando-se "The Hunger Games - Os Jogos da Fome". Mais recentemente, participou no drama "Peace", que também coproduziu.

Alexandre Ludwig irá marcar presença na Comic Con Portugal 2019, nos dias 14 e 15 de setembro, "possibilitando aos fãs de colocarem questões nos seus painéis Q&A, tirarem fotografias e receberem autógrafos".

A organização anunciou ainda o lançamento oficial do livro "O Bando das Cavernas: O Jantar dos Monstros", de Nuno Caravela, durante os quatro dias do evento. "Será uma oportunidade única para os fãs de 'O Bando das Cavernas', que terão a oportunidade de conhecer o autor deste bestseller com 600 mil livros vendidos e a lerem em exclusivo o primeiro capítulo do 26.º título desta coleção, cujo mini-livro será oferecido durante a Comic Con Portugal e o novo volume da série só chega às livrarias a 30 de setembro", frisa a organização.