"All Together Now" estreou-se este domingo, dia 7 de março, na TVI. Apresentado como um dos maiores programas de talentos do mundo, o formato apresentado por Cristina Ferreira foi acompanhado por uma média de um milhão e 435 mil telespectadores.

Com 28,4% de share, o programa de talentos não conseguiu bater o último episódio da novela "Terra Brava", da SIC, que registou 29,1% de share (um milhão e 603 mil espectadores).

Já com o arranque do final de "A Máscara", "All Together Now" conseguiu conquistar a liderança. O programa de João Manzarra na SIC só conseguiu chegar ao primeiro lugar depois do final do concurso da TVI - "A Máscara - Revelação Final" registou 37,3% de share.

No total diário, "Isto é Gozar com Quem Trabalha", de Ricardo Araújo Pereira, foi o programa mais visto de domingo.

No final do dia, a SIC liderou nas audiências com 23,2% de share, seguida pela TVI (17,5%) e pela RTP1 (9,5%).