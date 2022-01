No passado sábado, dia 8 de janeiro, Daniel Oliveira conversou com Vitorino Silva, também conhecido por Tino de Rans, no programa "Alta Definição", da SIC. A entrevista emotiva liderou audiências, sendo acompanhada por mais de um milhão de espectadores.

No total, o "Alta Definição" conquistou 10,8% de audiência média e 28,1% de share, batendo a concorrência.

No programa da SIC, Tino de Rans "abriu o coração e deu a conhecer a sua história". "Da música à política, o seu percurso de vida é marcado pela morte do pai", resume o canal.

