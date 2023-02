A TVI e a Prime Video anunciaram o regresso de "Morangos com Açúcar". O acordo entre a Media Capital e a Prime Video, assinado esta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, contempla a produção e distribuição das duas temporadas do reboot da popular série.

Do elenco vão fazer parte atores das temporadas anteriores e novos talentos, alguns dos quais selecionados através da realização de um casting aberto. "À semelhança do que aconteceu no passado, 'Morangos com Açúcar' representa uma oportunidade para descobrir e lançar novos nomes no universo da ficção", sublinha o canal e o serviço de streaming em comunicado.

Desta parceria inédita, já que é a primeira vez que o Grupo Media Capital e a Amazon Prime Video trabalham em conjunto, vão resultar duas temporadas de "Morangos com Açúcar": a primeira temporada da série, acompanha o ano escolar e a segunda, foca-se nas férias de verão.

“Estamos muito contentes por ter 'Morangos com Açúcar' de volta à TVI. É parte da história do canal, como um dos formatos mais impressionantes e com mais sucesso da história da televisão portuguesa. Estamos a celebrar 30 anos, portanto, faz sentido trazer de volta Morangos com Açúcar. Este é um compromisso forte, em sintonia com as tendências internacionais. Em parceria com uma marca global, como a Prime Video, acreditamos que 'Morangos com Açúcar' vai ganhar uma nova dimensão a nível internacional e atingir novas gerações, num formato que toda a família vai adorar”, frisa José Eduardo Moniz, Diretor Geral da TVI.

Já Ricardo Carbonero, Head of Prime Video Content ES & PT, sublinha que "este lançamento é mais um passo na estratégia" da Prime Video. "Conscientes do impacto que os Morangos com Açúcar tiveram em várias gerações em Portugal, não poderíamos estar mais orgulhosos deste anúncio. Sabemos que é um regresso muito aguardado e, em parceria com a TVI, acreditamos que será um novo ícone para as gerações futuras. Este lançamento é mais um passo na nossa estratégia que combina conteúdos localmente relevantes com êxitos globais”, explica.

A série vai ser produzida pela See My Dreams Productions, empresa do grupo Media Capital. A produção já começou e as gravações arrancam em abril.

Os episódios vão ficar disponíveis na TVI e Prime Video durante o último trimestre de 2023, em data a anunciar.