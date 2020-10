A terceira temporada de "American Gods" estreia-se a 10 de janeiro de 2021 no canal Starz, nos EUA, e no dia seguinte no serviço de streaming Prime Video.

A série adapta o romance homónimo de Neil Gaiman, editado em 2001, que combina fantasia e mitologia, e a data do regresso foi anunciada pelo próprio escritor, na sua conta do Twitter. O britânico avança ainda que a nova temporada será particularmente atual, até por surgir num contexto mais aberto à diversidade.

"As batalhas de deuses e pessoas na terceira temporada de American Gods são as batalhas da América. Não pensámos que seria tão atual quando planeámos, nem achámos que a obra que eu escrevi há 20 anos ainda seria relevante. Mas fico feliz que esteja a acontecer agora, num ano em que histórias diversas e difíceis estão a ser ouvidas, honradas, e permitidas a mudar o futuro", escreveu.

Adaptada para televisão por Bryan Fuller ("Hannibal", "Pushing Daisies" e "Heroes") e Michael Green ("The River", "Kings" e "Heroes"), "American Gods" centra-se em deuses e outras figuras mitológicas que são reais no mundo moderno, mas o seu poder e influência depende da crença dos humanos. A trama também dá conta do surgimento de novos deuses graças às novas crenças na internet, drogas e celebridades. O conflito principal é uma guerra entre os antigos e os novos deuses, passada em vários locais dos EUA e no resto do mundo.

A história centra-se em Shadow Moon, um ex-presidiário que se torna o segurança e companheiro de viagem de Mr. Wednesday, um vigarista que na realidade é um dos deuses antigos. Ambos embarcam numa missão para juntar forças em preparação para a batalha contra as novas divindades.

Além do elenco regular habitual, que inclui Ricky Whittle, Ian McShane ou Emily Browning, a terceira temporada conta com novos nomes, como o cantor Marilyn Manson, Dominique Jackson ("Pose") ou Eric Johnson ("Smallville").