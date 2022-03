O Festival Eurovisão da Canção chega este ano, pela primeira vez, aos Estados Unidos e a RTP1 vai transmitir todas as fases do concurso entre 24 de março e 9 de maio.

O "The American Song Contest" vai contar com cantores representantes dos 56 estados e territórios norte-americanos. Os participantes vão lutar pela vitória "num incrível espetáculo que combina a alegria e vibração de uma plateia que anseia conhecer a Melhor Canção do 'The American Song Contest', para acompanhar na RTP1 ao longo de oito semanas, sempre à quinta-feira à noite, com exceção da final que terá emissão no dia 9 de maio".

Apresentado por Snoop Dog e Kelly Clarkson, "The American Song Contes" vai contar com novos artistas e nomes conhecidos, como Michael Bolton.