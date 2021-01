No final de 2020, a Netflix decidiu surpreender os fãs de "Clube Winx", que em Portugal foi transmitida no Canal Panda, na SIC e no Nickelodeon, ao anunciar uma série em imagem real sobre as cinco protagonistas. "Fate: The Winx Saga" tem estreia marcada para a próxima sexta-feira, dia 22 de janeiro.

O trailer final da primeira temporada foi partilhado esta quarta-feira, dia 19, pelo serviço de streaming.

Veja o trailer:

Segundo o serviço de streaming, a série vai acompanhar "o percurso de passagem à idade adulta de cinco jovens fadas que frequentam Alfea, um colégio interno mágico no Outro Mundo". "Lá, terão de aprender a controlar os seus poderes, ao mesmo tempo que lidam com amores, rivalidades e os monstros que ameaçam a sua existência", acrescenta a Netflix.

Do criador Brian Young ("Diários do Vampiro"), "Fate: The Winx Saga" é uma reinvenção da série animada "Clube Winx", criada por Iginio Straffi.

Ao The Guardian, Brian Young irá centrar-se em preocupações dos "adolescentes modernos". "Na nossa série, os meninos podem ser fadas, as meninas podem ser especialistas. Estamos no século XXI", acrescentou o criador da nova série do serviço de streaming.